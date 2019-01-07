В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек

После землетрясения, зафиксированного в воскресенье на ирано-иракской границе, за медицинской помощью в Иране обратилось 75 человек, передает Reuters.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье на ирано-иракской границе, в 85 км к северо-западу от иранского города Илам и в 142 км к северо-востоку от Багдада. Очаг залегал на глубине 15 км, передает ТАСС.

По его данным, за медицинской помощью после землетрясения обратились 75 человек. Одного пострадавшего госпитализировали.

Напомним, в августе прошлого года на западе Ирана произошло сильное землетрясение, в результате которого пострадали более 140 человек, еще один погиб.