Берлин призвал Москву пойти на уступки в споре о ДРМСД

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Москву пойти на уступки в споре по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Ключ к тому, чтобы сохранить ДРСМД, лежит в Москве», – заявил он в интервью Welt am Sonntag, передает Deutsche Welle.

Маас заявил, что Россия якобы «нарушила договор, когда разработала и стала внедрять в свои войска запрещенную крылатую ракету» наземного базирования. Теперь, по словам немецкого министра, Москва должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо».

Ранее в январе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть «последний шанс» для «возвращения к выполнению» ДРСМД до февраля.

В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не нарушала обязательства по договору и остается привержена соглашению.