Генсек НАТО заявил о последнем шансе России сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть «последний шанс» для «возвращения к выполнению» ДРСМД до февраля, сообщают СМИ.

«Я не буду строить предположения по поводу того, насколько вероятно то, что Россия вернется к соблюдению (ДРСМД). Важно то, что у России сейчас последний шанс. Если Россия не вернется к соблюдению, тогда у нас будет большая проблема, потому что ДРСМД развалится», – сказал Столтенберг в интервью агентству Dpa, передает РИА «Новости».

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум России, по которому Россия «должна вернуться к выполнению» ДРСМД в течение двух месяцев.

В Кремле подчеркивали, что Россия не нарушала обязательства по договору и остается привержена соглашению.