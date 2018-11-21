Рекордное число американцев захотели уехать из США

Покинуть Соединенные Штаты и постоянно проживать на территории другого государства захотело рекордное число американцев, свидетельствуют данные социологической службы Gallup.

Так, 16% респондентов заявили, что хотят навсегда переехать в другую страну. Авторы исследования подчеркивают, что этот показатель стал самым высоким за все время наблюдений, передает ТАСС.

По мнению социологов, такие настроения связаны с президентством Дональда Трампа, ведь при его предшественнике Бараке Обаме показатель составлял 10%, а при 43-м президенте США Джордже Буше – младшем – 11%.

За первые два года президентства Трампа 30% американцев в возрасте до 30 лет заявили, что хотели бы навсегда покинуть страну, при этом 40% женщин в этой возрастной группе размышляют о том же.

Рейтинг стран, куда мечтают переехать американцы, возглавила Канада – эту страну своей целью назвали 26% опрошенных (в 2016 году такого мнения придерживались 12%).

В опросе, который проводился в 2017 и 2018 годах, приняли участие 1 тыс. американцев в возрасте от 15 лет и старше.

Напомним, по данным исследования, проведенного сотрудниками Кентского университета (Великобритания) и Университет Тафтса (США), о переезде за рубеж подумывают 30% американцев. По мнению авторов исследования, одним из важных факторов, побудивших американцев думать об эмиграции, стало не «очень сильное» национальное самосознание.

В то же время 88% россиян не хотят в ближайшем будущем переезжать в другую страну.

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