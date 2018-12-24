Подсчитано, сколько американцев хотят уехать из США

О переезде за рубеж подумывают 30% американцев, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сотрудниками Кентского университета (Великобритания) и Университет Тафтса (США).

В опросе принимали участие 877 американских граждан, все еще проживающих в Соединенных Штатах, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

Согласно результатам исследования, для почти 90% респондентов, задумавшихся об эмиграции, самая распространенная причина покинуть США заключается в желании исследовать мир. 51% связал желание покинуть Соединенные Штаты с выходом на пенсию, а чуть менее половины опрошенных (49%) сказали, что хотят убежать от плохой или досадной ситуации в США. 48% респондентов заявили, что готовы покинуть родину ради работы.

По словам авторов исследования, одним из важных факторов, побудивших американцев думать об эмиграции, стала не «очень сильное» национальное самосознание.

Согласно ранее публиковавшимся опросам, переезжать в другую страну в ближайшем будущем не хотят 88% россиян.