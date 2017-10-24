Взгляд
29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
Разделы

Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
Перейти а раздел…

Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия испытала ракетоносец XXI века

Ту-22М3М – это потомок знаменитого Ту-22М, по кодификации НАТО – Backfire («Встречный огонь»)Фото: Егор Алеев/ТАСС
Боевой самолет, отвечающий требованиям XXI века, впервые поднялся в небо России. Генералы ВВС с восторгом встретили первый полет ракетоносца Ту-22М3М. Одной из его главных «фишек» стала возможность нести новейшие гиперзвуковые ракеты, включая «Кинжал». Генералы обещают, что новая машина массово поступит в войска уже через год. Но не переоценивают ли они мощности нашего ВПК? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему жители бегут из Нью-Йорка

Нью-Йорк – символ не только успеха, но и нищетыФото: Daniel Schoenen/Global Look Press
Крупнейшие города «золотого миллиарда» живут в условиях такого расслоения, что среднему классу места там просто не остается. Современные мегаполисы представляют собой симбиоз роскошных районов для туристов и обширных резерваций для обездоленных. Это касается не только Нью-Йорка и Токио, но и все больше Москвы. Как происходит изгнание среднего класса из мегаполисов?  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Для меня этот текст не является упражнением в риторике. Как человеку с украинским паспортом и донецким происхождением мне больно, что никак не удается даже друзьям объяснить, какая трагедия происходит на Украине. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор! Подробности...
Обсуждение: 85 комментариев

Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
    Перейти а раздел…

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 8 комментариев

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные победы России в 2018 году

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
      Подробности...

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...
      Обсуждение: 18 комментариев

      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

        Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?
        • Да, 25 декабря

        • Да, 7 января

        • Нет, пусть все останется, как есть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Возросло число погибших при сходе лавин на поселок в Хабаровском крае
          РПЦ решила создать западноевропейский экзархатСтало известно о сжигании тел беженцев в зоне влияния США в СирииУкраинцы оценили забор на границе с КрымомВ Европе заявили о невозможности остановки «Северного потока – 2»
          Отношения с Россией для китайцев оказались по важности на втором местеПутин и Меркель обсудили урегулирование сирийского конфликтаНачались аэродромные испытания нового транспортника Ил-112ВВласти Венесуэлы взяли под контроль американский завод
          В США восхитились российской стратегией модернизации боевых самолетовБелый дом опроверг информацию о выводе войск США из АфганистанаВ полиции Франции допустили возможность применения оружия против демонстрантовВ Сети высмеяли костюм Меланьи Трамп «без штанов»

          «рыбацкие лодки»


          Киев заявил о боевой флотилии ДНР в Азовском море

          «будет ноль»


          Глава Нафтогаза предсказал демонтаж ГТС Украины

          новейшее вооружение


          Появление у России «Авангарда» спровоцировало в США панику

          Видео

          армия и вооружения


          Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем

          война на украине


          Когда Киев начнет наступление на Донбасс

          обзор прессы


          Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

          «главная новость человечества»


          Как заставить украинцев признать Крым российским

          бывший ссср


          Почему советская власть организовала геноцид калмыков

          Союзное государство


          Дмитрий Родионов: Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Агитация и пропаганда


          Игорь Мальцев: На Би-би-си дали слово «заместителю Геббельса» и «подручной Сатаны»

          Космические технологии


          Георгий Малинецкий: Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

          на ваш взгляд


          Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?

          Почему жители бегут из Нью-Йорка

          Нью-Йорк – символ не только успеха, но и нищеты   29 декабря 2018, 08:14
          Фото: Daniel Schoenen/Global Look Press
          Текст: Виктория Никифорова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Крупнейшие города «золотого миллиарда» живут в условиях такого расслоения, что среднему классу места там просто не остается. Современные мегаполисы представляют собой симбиоз роскошных районов для туристов и обширных резерваций для обездоленных. Это касается не только Нью-Йорка и Токио, но и все больше Москвы. Как происходит изгнание среднего класса из мегаполисов?

          По итогам переписи населения Нью-Йорка выяснилось, что каждый день Большое Яблоко безвозвратно покидает сто человек. Это самый большой показатель со времен Великой депрессии 1929 года. Среди «эмигрантов» преобладают представители среднего класса – учителя, медсестры, полицейские. Разрыв между их доходами и непрерывно растущим уровнем жизни в мегаполисе достиг таких значений, что проще и дешевле становится покинуть город.

          Не лучше ситуация и в Сан-Франциско. Согласно недавнему опросу, 42% жителей планируют в ближайшее время уехать из города. Два года назад собирались уехать 34% опрошенных. На самом деле, во Фриско находятся штаб-квартиры крупнейших ТНК и IT-компаний, которые предлагают сегодня самые лучшие зарплаты в США. Однако даже люди с доходом 200 тысяч долларов в год чувствуют себя в Сан-Франциско чрезвычайно неуверенно. Стоимость жизни растет опережающими темпами по сравнению с ростом зарплат. А рост цен на жилье вообще превосходит всякое понимание.

          Сегодня медианная цена на кондоминиум в Сан-Франциско составляет 1,3 миллиона долларов. В реальности найти дом на продажу меньше, чем за миллион долларов, здесь невозможно. В 2014 году американские соцсети и СМИ взорвало объявление о продаже в Сан-Франциско крошечного домика площадью 16,5 кв. метра. Продажная цена составляла 1,98 миллиона долларов.

          Та же ситуация с недвижимостью в Нью-Йорке, Лондоне, Амстердаме, Париже. Привлеченные высокими зарплатами образованные представители среднего класса приезжают в эти мегаполисы со всех концов света. Однако очень быстро они понимают, что практически всю их зарплату съедает аренда, кредит на машину и постоянно растущий в цене образ жизни. Купить квартиру в мегаполисе могут позволить себе либо арабские шейхи, либо китайские коррупционеры. Помыкавшись некоторое время, средняя семья уезжает либо в далекий пригород, либо в другой город, где соотношение доходов и цен на жилье заметно гуманнее.

          В ожидании неминуемого экономического кризиса реальные активы кажутся единственной надежной гаванью для сбережений. Это стимулирует бесконечный рост цен на недвижимость в больших городах. Растущая цена толкает вверх налоги. Вынужденные платить больше налогов государству, домовладельцы задирают цены на аренду. В этом круговороте даже высокооплачиваемый служащий просто не успевает за ростом цен.

          Дополнительно стимулирует ралли арендных ставок развитие туризма. Хозяева квартир в Лондоне, Нью-Йорке, Амстердаме давно смекнули, что сдавать их посуточно через Airbnb выгоднее, чем на длительный период. Таким образом, с рынка вымываются недорогие квартиры. Это уже сделало центральные районы европейских столиц полностью заточенными под нужды богатых путешественников. Местные арендаторы со средними доходами вынуждены уезжать подальше. Так, в историческом Париже живет сегодня всего два миллиона человек, более 12 миллионов парижан обитают в пригородах.

          Мегаполисы сегодня – символ растущего расслоения общества. Это видно даже невооруженному взгляду туриста. Исторический центр – это скопище роскошных отелей, прославленных музеев и ресторанов. Несколько остановок на метро – и ты уже в унылом и небезопасном районе новостроек. Город как целое перестает существовать. Слишком режет глаз граница между люксовым центром и депрессивными окраинами.

          Сегодня в больших городах проживает все больше сверхбогатых граждан из всех стран света. Растут и гигантские гетто для мигрантов. А вот средний класс, обычные горожане постепенно исчезают из мегаполисов. Рано или поздно они понимают, что лучше переехать, чем каждый месяц тратить ползарплаты на аренду крошечной комнаты, не имея ни малейшей надежды когда-нибудь купить себе отдельную квартиру.

          На первый взгляд, этот большой исход напоминает стандартную процедуру в жизни среднего класса на Западе: заработав денег на коттедж в пригороде, семья уезжает из большого города, чтобы растить детей на природе. Этот тренд существовал с 1960-х гг. Однако сегодняшняя эмиграция из городов выглядит совсем по-другому.

          В 1960–1970-е средний класс численно рос год от года. Переезжая в благополучный пригород, меняя квартиру на коттедж, семьи значительно повышали свой уровень жизни. Сегодня речь идет только об экономии. Не в силах платить аренду за городскую квартиру, молодежь уезжает в небольшие города с низкой арендной платой, сводит расходы к минимуму и работает по интернету. Заводить детей в таких условиях становится непозволительной роскошью. Метаморфозы сегодняшних мегаполисов отражают общий тренд на исчезновение среднего класса как такового.

          Научные сотрудники Оксфордского университета подсчитали, что за 30 лет – с 1980 по 2010 гг. – число богатых и бедных семей в Лондоне выросло на 80%. За то же время число семей со средним доходом сократилось на 43%. Соответственно отрегулирован и рынок труда в больших городах. На одну высокооплачиваемую вакансию здесь приходятся сотни вакансий, оплачивающихся по минимальным ставкам – курьеры, официантки, операторы колл-центров. Население больших городов все быстрее разделяется на сверхбогатую прослойку домовладельцев и обслуживающий ее персонал, еле выживающий на нищенскую зарплату.

          Если этот пузырь на рынке недвижимости не лопнет, то к 2045 году, по прогнозам экспертов, радикальное расслоение охватит все страны «золотого миллиарда». Население их будет состоять из крошечной прослойки элиты и гигантского, бесправного и полуголодного прекариата. К каким социальным бурям это приведет, можно только догадываться.

          Мировые мегаполисы повсюду сталкиваются с проблемой переоцененной недвижимости и растущей стоимости жизни. Проблема эта решается по-разному. Китайским мегаполисам помогает огромное жилое строительство. Купив квартиру в ипотеку, семья зачастую сдает ее, чтобы легче было выплачивать кредит. На рынке аренды существует огромное предложение. Это заметно тормозит рост арендных ставок и позволяет даже сегодня снять квартиру в Пекине за скромные 500 евро в месяц – в три раза дешевле, чем в Париже, и в четыре раза дешевле, чем в Лондоне. Позволяет выживать горожанам и относительно небольшая стоимость жизни – продуктовой корзины, коммунальных услуг.

          Баланс между нуждами горожан и развитием мегаполиса удается пока поддерживать и Москве. Девальвация рубля, снижение цен на жилье и активное строительство позволяют людям покупать квартиры в ипотеку. Большое предложение держит арендные ставки на невысоком, по мировым меркам, уровне.

          Иногда, правда, граждане, по недоразумению причисляющие себя к «элите», начинают возмущаться, что Москва не Лондон. Недавно сотрудница КБ «Стрелка» Елена Короткова расхвалила западную модель джентрификации и констатировала, что в Москве она не проводится из-за «социальной политики» государства. По мнению Коротковой, пенсионеры и люди с низкими доходами в центре столицы сталкиваются с большими проблемами.

          Выглядело это интервью как прямолинейное лоббирование интересов элитных застройщиков, заинтересованных в постоянном росте цен на квадратные метры, и немедленно взорвало соцсети. Хейтеры обвиняли Короткову в социал-дарвинизме. Сторонники напирали на то, что у нас капитализм и бедным действительно стоит очистить центральные районы.

          Однако уроженка Казахстана Короткова не подумала о том, что в случае, если Москва действительно станет «как Лондон», цены на аренду здесь вырастут так, что понаехавшие в столицу представители креативного класса их просто не потянут. Придется провинциальным сотрудникам «Стрелки» снимать комнатку без окна у МКАДа или студию где-нибудь в Троицке. И, разумеется, самой Коротковой никогда не удастся продать свою квартирку в казахском городе Таразе и купить себе недвижимость в Москве.

          Джентрификация и связанный с ней рост социального расслоения – одна из тяжелейших социальных проблем США и Европы. Она бьет прежде всего по среднему классу. За раздвоением мегаполисов – на резервации для богатых и гетто для неимущих – стоят миллионы человеческих и семейных трагедий.

          Исход среднего класса из больших городов лишает мегаполисы самой их души. Ведь именно трудящиеся горожане – бюргеры, буржуа – и создали когда-то все эти великие города, которые изгоняют их сегодня.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............