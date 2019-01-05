Пострадавшим при обрушении в Магнитогорске пообещали помощь от государства

Пострадавшие в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске получат материальную помощь из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве сообщили, что из резервного фонда правительства России предусмотрено выделение денежных средств семьям на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. Единовременное пособие получит каждый пострадавший, передает ТАСС.

Также предусмотрено выделение средств на выплату финансовой помощи гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости и единовременной материальной помощи гражданам, чьи условия жизни были нарушены в результате ЧС.

«Кроме того, дополнительно будут предприняты меры по выделению средств на приобретение жилья гражданам, его утратившим», – сообщили в МЧС.

Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры помощи семьям погибших и пострадавших при обрушении жилого дома в Магнитогорске.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом доме, который привел к обрушению одного из подъездов. Жертвами трагедии стали 39 человек.