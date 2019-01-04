Американский спецназовец расхвалил новый российский пистолет

Американский спецназовец Ларри Викерс заявил, что недавно созданный российский пистолет Лебедева может стать таким же популярным среди короткоствольного стрелкового оружия, как АК-47 среди автоматов.

Оружейный эксперт оценил «фантастический спуск» пистолета, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на The National Interest.

Викерс отметил, что пистолет в перспективе может стать очень популярным, как и АК-47 в мире автоматов.

Самозарядный пистолет Лебедева – новая разработка концерна «Калашников». Он отличается хорошей системой безопасности и эргономичностью.

Ранее Викерс предлагал собственные варианты к усовершенствованию автомата Калашникова.