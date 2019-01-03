Американца задержали за попытку нападения на охрану Белого дома

В Вашингтоне задержан темнокожий мужчина, который собирался напасть на полицейских, охраняющих Белый дом, передает CNN.

Полиция штата Мэриленд сообщила в Секретную службу, что житель Далласа Майкл Арега поехал в Вашингтон для убийства «всех белых полицейских» в Белом доме, сообщает НТВ.

По данным Секретной службы, в 16.05 понедельника по местному времени (00.05 мск) мужчину задержали недалеко от резиденции президента США.

Начато расследование.