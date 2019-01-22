Киев признал право российских делегатов от ОБСЕ наблюдать за выборами на Украине

ЦИК Украины не может отказать гражданам России в праве быть наблюдателями на выборах украинского президента, однако обратила внимание на возможные проблемы для них при пересечении границы, заявила координатор избирательных программ гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Она напомнила о приглашении ОБСЕ к наблюдению за выборами президента, обратив отдельное внимание на то, что россияне в составе делегации приветствоваться не будут. Однако, по ее словам, ОБСЕ имеет свои внутренние процедуры. В их числе конкурс, на который любая из 57 стран-членов может представить своих кандидатов, передает РИА «Новости».

«Украинский ЦИК не может отказать наблюдателю из РФ присутствовать на выборах, мотивируя это его гражданством. Поэтому могут возникнуть другие обстоятельства, которые не позволят ему быть наблюдателем в Украине. Например, мы помним, что с военным положением вводилось ограничение на пропуск в Украину граждан РФ. Что касается ОБСЕ, то они могли бы и сами оценить все риски нахождения россиян в качестве наблюдателей на украинских выборах», – заявила Айвазовская.

«Но у этих граждан РФ могут возникнуть проблемы с пересечением границы», – добавила координатор избирательных программ.

При этом отметила, что раньше российские наблюдатели присутствовали на всех украинских выборах.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о письме директору БДИПЧ ОБСЕ с приглашением наблюдательной миссии и с комментарием о недопуске россиян. Позже постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сказал об ответном письме директора БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерга Сольруна Гисладоттира о невозможности недопуска российских наблюдателей.

Напомним, ЦИК России определился с кандидатурами экспертов, которые могут стать наблюдателями на президентских выборах Украины 31 марта в составе миссии ОБСЕ.