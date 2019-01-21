Россия определилась с наблюдателями на выборах президента Украины

Центральная избирательная комиссия России направила в МИД список экспертов, которые могут попасть в наблюдатели на выборах президента Украины в составе миссии ОБСЕ, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

«ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению [на президентских выборах на Украине]», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин попросил ОБСЕ не пускать наблюдателей из России на выборы президента Украины, в самой организации подобные просьбы назвали недопустимыми.

31 декабря ЦИК Украины ликвидировала все участки для голосования в России. Климкин заявлял, что это решение принято с целью обезопасить украинских граждан.