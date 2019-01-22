Франция пожаловалась на наплыв грузин

Посол Франции в Грузии Паскаль Менье заявил, что в прошлом году до 1000 граждан Грузии ежемесячно просили убежище в его стране, что свидетельствует о резком росте таких обращений после введения в марте 2017-го для граждан Грузии либерального визового режима; об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Он отметил, что до введения этого режима ежемесячно за статусом беженца обращалось в среднем до 200 граждан Грузии, удовлетворялись просьбы около семи процентов из них, в основном представителей ЛГБТ-сообщества.

По его словам, после того, как его страна признала Грузию безопасной, поводов для таких обращений быть по идее не должно.

«Однако после визовой либерализации в позапрошлом году таких обращений в месяц было в среднем 600, а в прошлом – возросло до 1000, по данным на декабрь», – заявил Паскаль Менье.

Он назвал поводы для таких обращений «нелегальными» и сообщил, что на днях собирается встретиться с министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария, чтобы обсудить нарушения гражданами Грузией безвизового режима и их криминальные действия во Франции.

Данную проблематику, по его словам, на днях обсуждали и послы других стран.

«Надеюсь, нам не придется вновь вводить визовой режим для граждан Грузии», – заявил посол.

Как отметил Менье, его коллега из Швеции утверждает, что «в Стокгольме грузины участвуют в 50 процентах преступлений», приводит цитату телекомпания «Рустави-2».

«Такой имидж очень негативен для грузин», – заявил дипломат.

Он отметил, что аналогично обеспокоены главы дипмиссий Швеции, Германии, Греции и Швейцарии в Грузии.

На днях в Грузию из Германии, из региона Саксония, чартерным рейсом выслано 62 гражданина Грузии. Всем этим гражданам отказано в получении убежища в Германии.