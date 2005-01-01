Прокурора Чечни обязали выступить против списания долгов за газ

Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы «Газпром межрегионгаз Грозный» против списания долгов населения за газ, началась служебная проверка.

«В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка. Исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой РФ», – отмечается в релизе Генпрокуратуры, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что из Москвы обратили внимание прокурора Чечни «на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций».

«В соответствии с действующим законодательством, истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности. Такая задолженность подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания. Нереальность взыскания определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом», – пояснили в ведомстве.

Пост прокурора Чечни с 2012 года занимает Шарпудди Абдул-Кадыров.

На прошлой неделе суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги в размере 9 млрд рублей из-за вероятных социальных протестов. При этом иск в суд подал заместитель прокурора Чечни.

«Газпром межрегионгаз Грозный» подал апелляционную жалобу на это решение. В компании сочли его противоречащим действующим нормам права. Сама Чечня связала списание долгов за газ со спецификой региона.

Решение суда привело к тому, что другие регионы также начали требовать списания долгов. Так, депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов написал обращение в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения за газ перед Газпромом. Депутаты Смоленской области также направили обращение о списании долгов населения за газ.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, имеют ли жители Чечни право на списание долгов.