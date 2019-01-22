Не плативший за услуги ЖКХ восемь лет выиграл суд у коммунальщиков

Свердловский областной суд подтвердил решение, обязавшее МУП ЖКХ «Южное» выплатить 720 тыс. рублей жителю села Щелкун Михаилу Неуймину.

Суд отклонил апелляцию МУП ЖКХ «Южное», которое не согласилось с решением о выплате крупной суммы человеку, не оплачивавшему коммунальные услуги восемь лет, передает Ura.ru.

Неуймин перестал платить по счетам в знак протеста: после покупки квартиры он обнаружил, что зимой комнаты промерзают, весной и летом с потолка течет вода, стены гниют, чернеют и покрываются плесенью. В ремонте, по его словам, ему отказывали.

В итоге он подал иск к МУП и выиграл. К этому моменту его долг по оплате ЖКУ составил 167 тыс. рублей.

В субботу депутат Госдумы (КПРФ) Алексей Куринный предлагал списать безнадежные долги россиян за коммунальные услуги во всех регионах, после того, как суд в Чечне списал жителям республики долги за газ в сумме 9 млрд рублей.