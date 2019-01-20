В Ташкенте найден старинный клад стоимостью более 1 млн долларов

В одном из исторических зданий Ташкента обнаружили ценности, общая стоимость которых превышает 1 млн долларов; предметы считались утраченными на протяжении 80 лет.

Открытие совершили ученые из Национального университета Узбекистана. Клад удалось найти в скрытом помещении, расположенном под подвалом здания, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Среди найденных ценностей нашлись в том числе экспонаты из коллекции 1918 года дворца Романовых в Ташкенте; предметы, принадлежавшие жертвам сталинских репрессий, а также дворянам и переселившимся из Европы и Санкт-Петербурга ученым.

Обнаружены в том числе золотой микроскоп XIX века, монеты и слитки из драгоценных металлов, ценные книги, рукописи, редкие картины и иконы.

Некоторые вещи планируется передать на реставрацию специалистам из Германии и Польши.

В августе прошлого года ученые в Павлово-Посадском районе Московской области нашли глиняную кубышку с серебряными монетами времен Ивана Грозного и Бориса Годунова.