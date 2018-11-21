США потребовали возвращения задержанного в России американца

Вашингтон требует немедленно вернуть задержанного в России американца, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео заявил, что американские дипломаты надеются на получение консульского доступа к гражданину США в ближайшие несколько часов. Также Вашингтон требует объяснения его задержания, передает РИА «Новости».

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ, возбуждено дело по статье «Шпионаж».

По данным МИД, посольство США в Москве своевременно уведомлено о факте задержания американца. Госдеп запросил консульский доступ к гражданину США.

Сообщалось, что задержанный в Москве Уилан в российскую столицу приехал на свадьбу. Он является морпехом в отставке, уволенным из армии за воровство.