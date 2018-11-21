ВМС Украины высмеяли за «историческое задержание» судна под флагом Танзании

Подписчики страницы ВМС Украины в Facebook иронично отреагировали на пост в соцсети с тегом «возрождаем вместе историю» о задержании судна под флагом Танзании ровно год назад.

1 января 2019 года в аккаунте ВМС Украины сообщалось о событиях 31 декабря 2017 года – 1 января 2018 года, когда украинские военные корабли и госпогранслужба Украины перехватили и задержали с применением предупредительного огня судно, которое шло под флагом Танзании. Нарушитель был задержан и отконвоирован в порт Одесса.

«Ну вот реально с таким smm-щиком и врагов не надо», – пишет Сергей Чернявский.

Андрей Шор предположил, что в ВМС Украины «хорошо отпраздновали», на что автор поста заявил, что «это история».

«Я рекомендую генералам посмотреть документальные фильмы о Второй мировой войне! И не позориться такими победами на море! Надо было защищаться, когда на вас нападают или не посылать корабли, если вы знали, что вы их бросите на растерзание!» – написал Андрей Ковальский.

Другие заметили, что ВМС так и не пояснили, везли на судне контрабанду или нет. Также пользователи отметили, что изначально тега «возрождаем вместе историю ВМС» не было, поэтому многие приняли информацию за свежую новость с перепутанными датами. При этом в задержании судна принимал участие катер «Бердянск», который арестованный находится в порту Керчи.