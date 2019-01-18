Стало известно об аресте боксера Ковалева в США за избиение женщины

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе россиянин Сергей Ковалев в июне минувшего года был арестован в Калифорнии по подозрению в избиении женщины, сообщают американские СМИ.

В июне 2018 года боксер якобы был арестован после заявления женщины, которая обвинила россиянина в том, что он ударил ее по лицу, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал TMZ Sports.

Источники утверждают, что женщина встретила спортсмена на вечеринке, но не приняла его ухаживаний. Россиянин со знакомым проследовал за ней и якобы ударил – та получила сотрясение мозга и перелом носа.

Указывается, что предварительное судебное заседание уже состоялось, Ковалев не признал себя виновным. Следующее слушание намечено на март.

Через два месяца после предполагаемого ареста россиянин провел поединок за титул чемпиона мира по версии WBO, уступив колумбийцу Элейдеру Альваресу. Россиянин заявлял, что задумался об уходе из бокса.