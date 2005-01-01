На Украине позлорадствовали над столкновением двух Су-34

Украинские интернет-пользователи активно обсуждают новость о столкновении двух российских бомбардировщиков Су-34 во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае; в частности, они публикуют мем «Это просто праздник какой-то».

На комментарии украинцев обратил внимание Telegram-канал «Макаренко. Live». «На случай, если кто-нибудь вам снова начнет рассказывать о «братьях с Украины», покажите ему комментарии на «Цензоре» под новостью о столкновении истребителей на Дальнем Востоке», – призвали авторы паблика, опубликовав ссылку на украинское интернет-издание.

«День задался», – написал пользователь с ником Bastian.

«Времена тяжелые в Россиюшке, поздравляю родственников с компенсацией», – написал corpsman.

Комментарий с мемом «Это просто праздник какой-то» набрал наибольшее количество лайков и стал самым популярным в ветке обсуждений новости о Су-34. Публикуются и другие мемы, в частности, с изображением двух радостных украинок с огромной бутылкой самогона в руках и праздничными танцами.

«Еще одна небольшая, но уверенная победа Вейшнории (выдуманная страна-агрессор, которая, по легенде военных учений «Запад-2017», является противником союза России и Белоруссии, – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Никола Тезла.

«Как елей на душу», – написал Aleksey wf12345.

«Возьму вискаря сегодня по такому случаю», – пообещал Michail Viktorovich.

Напомним, в пятницу два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Один из самолетов смог приземлиться с отказавшим одним двигателем, экипаж второго самолета катапультировался. Причиной столкновения, по предварительным данным, стала ошибка экипажа.