СК призвал не доверять сообщениям террористов о взрыве дома в Магнитогорске

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18 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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России удалось рекордно заработать на экспорте

Российская экономика идет на очередной рекордФото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые коррумпированные, самые наглые, самые отмороженные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Порошенко и Рада помогли «гастролирующим бандам» церковных рейдеров

У верующих каноничной Украинской церкви остается все меньше защиты от рейдерских захватов храмовФото: Vasyl S /Pacific/Barcroft Images/ТАСС
Депутаты Верховной рады в четверг утвердили законопроект, который поможет «отжимать» храмы у каноничной Украинской церкви. Петр Порошенко уже возблагодарил Бога за «исполнение воли украинских епископов». Но в реальности волю получивших томос раскольников будут исполнять неизвестные люди в камуфляже. Им теперь станет проще изображать прихожан захватываемых храмов. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?

Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...
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Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
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Президента Венесуэлы может сменить военный диктатор

Андрей Манчук, политолог
Нефтяная страна жила в атмосфере кризиса за много лет до чавистов – достаточно вспомнить, что вспыхнувшее в 1992 году восстание под руководством молодого Уго Чавеса было вызвано ростом цен и недоступностью продуктов питания. Подробности...
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
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        • Молоко (0,9 л)

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          СК призвал не доверять сообщениям террористов о взрыве дома в Магнитогорске

          18 января 2019, 11:21

          Текст: Ольга Никитина

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          Следственный комитет России призвал не доверять заявлениям террористических организаций по поводу обрушения одного из подъездов 10-этажного жилого дома в Магнитогорске; они приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

          «Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств», – приводятся ее слова в сообщении на сайте СКР.

          «Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», – подчеркнула Петренко.

          «Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», – призвала она.

          Петренко сообщила, что следствие отрабатывает все возможные версии трагедии в Магнитогорске, но взрыв бытового газа остается приоритетной.

          Ранее появились сообщения о том, что спустя три недели после трагедии ответственность за произошедшее в Магнитогорске взяла на себя террористическая организация «Исламское государство*» (запрещена в России).

          31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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