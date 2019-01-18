СК призвал не доверять сообщениям террористов о взрыве дома в Магнитогорске

Следственный комитет России призвал не доверять заявлениям террористических организаций по поводу обрушения одного из подъездов 10-этажного жилого дома в Магнитогорске; они приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств», – приводятся ее слова в сообщении на сайте СКР.

«Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», – подчеркнула Петренко.

«Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», – призвала она.

Петренко сообщила, что следствие отрабатывает все возможные версии трагедии в Магнитогорске, но взрыв бытового газа остается приоритетной.

Ранее появились сообщения о том, что спустя три недели после трагедии ответственность за произошедшее в Магнитогорске взяла на себя террористическая организация «Исламское государство*» (запрещена в России).

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек.