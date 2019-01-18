Стали известны сроки запуска нового российского космического телескопа

Запуск российской космической обсерватории «Спектр-РГ» может состояться в июне, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник сообщил, что «точная дата пуска на прошедшем на днях совещании не утверждена, но, ориентировочно, он состоится в июне после 15 числа», передает РИА «Новости».

До этого другой источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что «Роскосмос» на заседании 16 января принял решение о переносе запуска российской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» с апреля на июнь в связи с затянувшимися проверками оборудования.

Сообщалось также, что на весну 2019 года запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».

Ранее была частично потеряна связь с телескопом «Спектр-Р». Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько серьезной может быть потеря такого телескопа для России.