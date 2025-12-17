«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который решит проблему доступности лекарств в отдаленных населенных пунктах

Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о передвижных аптеках
Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому передвижные аптечные пункты смогут работать в местах без стационарных аптек и ФАПов для обеспечения жителей отдалённых поселений лекарствами, в том числе рецептурными.
Фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение жителей отдалённых населённых пунктов лекарственными препаратами, передает сайт ЕР.
Согласно документу, предлагается разрешить розничную торговлю лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов. Такие мобильные аптеки смогут работать там, где нет стационарных аптек или медицинских организаций с фармацевтической лицензией.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил: «Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдалённых и малонаселённых населённых пунктов стоит достаточно остро. Не всегда они, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. С таким вопросом граждане обращались в адрес председателя партии Дмитрия Медведева, который поддержал концепцию законопроекта. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей».
Каждая передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закреплённых населённых пунктов, посещая каждый из них не реже одного часа в неделю. Лекарства, включая рецептурные, сможет продавать только специалист с фармацевтическим образованием, уточнил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев.
Вместе с тем, мобильные аптечные пункты не смогут реализовывать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические препараты, которые требуют особых условий хранения. Маршруты таких аптек будут определяться органами местного самоуправления, а сами точки будут привязаны к определённым стационарным аптекам.
