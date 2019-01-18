Иностранная журналистка обругала российские продукты

Финская журналистка Марьо Няккий сравнила поход в российский магазин с посещением комнаты смеха, в которой висят кривые зеркала, указав на низкое качество российских продуктов.

Проживающая в Москве финская журналистка в своей статье в газете Yle заявила, что «изучение «даров» магазинов (в России – прим. ВЗГЛЯД) временами можно сравнить с посещением комнаты смеха в парке развлечений, увешанной кривыми зеркалами», передает РИА «Новости».

По словам Няккий, продукты в магазинах выглядят так же, как в Финляндии, однако вкус у них другой. Причину таких различий она видит в продуктовом эмбарго, из-за которого многие компании перенесли производство в Россию.

«Хорошая попытка. Однако получается, что гарантией финского качества являются российские коровы, питающиеся российскими кормами. У молока не противный вкус, но, опять же, другой», – поделилась впечатлениями журналистка.

Она также описала случай, когда обнаружила в магазине «многообещающую упаковку» с киселем, на которой была надпись «настоящий финский продукт», хотя особой надежды, как отметила Няккий, у нее все равно не было.

«Я отнесла сокровище домой, открыла его и налила темно-синюю жидкость в стакан. Подняла стакан, словно с кем-то чокаясь, и сделала глоток. К моему удивлению, я почувствовала на языке знакомый вкус. Да, это тот самый продукт, который продается в Финляндии как черничный кисель, и которым я заливаю овсяную кашу во время завтрака», – констатировала Няккий.

Напомним, российское эмбарго на импорт некоторых товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции (США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии), действует с лета 2014 года.

В декабре совет ЕС продлил экономические санкции против России.

До этого, в июле, президент Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2019 года продуктового эмбарго.