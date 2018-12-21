Совет ЕС продлил экономические санкции против России

Совет ЕС принял решение о продлении экономических санкций против России на полгода.

«Совет ЕС 21 декабря 2018 года продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2019 года», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Напомним, 5 июля Совет ЕС также оформил решение о продлении экономических санкций против России на полгода - до 31 января 2019 года. Меры, впервые введенные против России 31 июля 2014 года и усиленные в сентябре того же года, направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения.

12 июля президент Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2019 года продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции.