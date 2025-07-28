Более 450 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения из-за непогоды

Tекст: Евгения Караваева

Более 450 населенных пунктов в шести регионах Украины обесточены из-за непогоды, передает РИА «Новости». В национальной компании «Укрэнерго» сообщили о массовых отключениях электричества, однако не уточнили, какие именно области пострадали сильнее всего.

По информации энергохолдинга ДТЭК, в Киевской области последствия непогоды затронули десятки тысяч потребителей.

Представители компании заявили: «Из-за сильного ветра и грозы часть жителей области осталась без света. Пострадали 35 воздушных линий и 836 трансформаторных подстанций. Больше всего в Бучанском, Вышгородском, Белоцерковском и Обуховском районах. Без электроснабжения остались 35 тыс. семей».

Напомним, в начале июля стихия также оставила запад Украины без электричества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине внедрили европейский стандарт напряжения электросетей в 230 вольт.