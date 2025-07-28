В Москве начали замену скульптуры «Большая глина № 4» Фишера

Tекст: Валерия Городецкая

Временная инсталляция «Большая глина № 4» будет заменена другой художественной работой, подготовка к установке уже стартовала на спуске к Водоотводному каналу, сообщается в Telegram-канале Дома культуры «ГЭС-2»

«Фишер запечатлел простой жест, знакомый с детства, – касание материала, из которого позже будет создано нечто новое. А что происходит после первого творческого импульса? Ответом на этот вопрос станет художественная работа, которая заменит «Большую глину № 4», – говорится в публикации.

В «ГЭС-2» отметили, что демонтаж скульптуры и монтаж нового арт-объекта – часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития прилегающей территории.

Скульптура Урса Фишера, установленная четыре года назад, представляла собой увеличенные кусочки глины, выполненные в алюминии, и символизировала процесс творчества и миссию Дома культуры – давать возможность каждому творить.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал тех, кто возмущается установкой скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» в Москве.