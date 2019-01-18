Китай предупредил Канаду о последствиях возможного запрета оборудования Huawei

Посол КНР в Оттаве Лу Шае предупредил Канаду о «негативных последствиях» возможного запрета на использование оборудования китайской компании Huawei при предстоящем внедрении в этой североамериканской стране систем мобильной связи пятого поколения (5G).

Китайский дипломат призвал Оттаву принять «мудрое» решение по этому вопросу, заверив, что в случае принятия неверного решения «будут негативные последствия», передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, решение о возможности использования в Канаде оборудования Huawei при предстоящем внедрении систем мобильной связи пятого поколения должно быть принято на основе данных канадских спецслужб, а также информации, полученной от союзников Оттавы по альянсу Five Eyes, в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, в августе прошлого года американским госучреждениям запретили использовать оборудование китайских компаний ZTE и Huawei.