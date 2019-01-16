В Киргизии потребовали лишить русский язык статуса официального

Более 40 оппозиционных движений Киргизии предлагают изменить конституцию страны, лишив русский язык статуса официального, сообщил бывший генпрокурор республики Азимбек Бекназаров.

По его словам, русский язык нужен как язык международного общения. Государственным предлагается оставить только киргизский язык. При этом новый статус русского языка также предлагается закрепить в Конституции и преподавать его повсеместно наряду с английским, передает «Интерфакс».

Бекназаров считает, что на киргизском языке должно вестись все делопроизводство, проводиться выступления и мероприятия.

Официальный статус русского языка закреплен в конституции Киргизии в начале 2000-х годов.

Интересно, что нынешним президентом Киргизии является бывшим учителем русского языка и литературы – Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, что в 2017 году предыдущий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил против перехода киргизского языка с кириллицы на латиницу. Ранее о переходе на латинский шрифт заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.