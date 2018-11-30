Порошенко понадеялся на увеличение помощи со стороны ЕС

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с главами МИД Эстонии, Литвы и Польши выразил надежду на увеличение помощи со стороны Еврокомиссии и стран ЕС.

Речь идет о помощи для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, сообщает пресс-служба украинского президента.

«В этом контексте глава государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона», – отметили в пресс-службе.

Порошенко также поблагодарил глав МИД за «активное продвижение» вопроса о введении «азовского пакета» санкций ЕС против России.

В декабре в ходе заседания ЕС заявил о готовности направить на Украину в начале 2019 года миссию по оценке потребностей в оказании помощи регионам.

В ноябре Еврокомиссия утвердила выделение и перевод Украине пакета макрофинансовой помощи (МФП) в 500 млн евро по новой программе.