В ЕС заявили о гарантиях Киева о скорой отмене военного положения

ЕС получил от Киева гарантии, что введенное в нескольких регионах военное положение в ближайшее время истечет, заявила глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини на заседании совета ассоциации ЕС-Украина.

«Что касается закона о военном положении, у нас была возможность обсудить его в основном с президентом Украины ранее, сегодня с премьером (Владимиром Гройсманом - прим. ВЗГЛЯД) мы кратко упоминали об этом. Наше послание заключается в том, чтобы обращаться с этим осторожно, избегая последствий для регионов Украины», – цитирует Могерини РИА «Новости».

Могерини добавила, что на встрече с премьером Украины также «поднималась тема муниципальных выборов, которые, как мы считаем, должны пройти, включая в тех районах, где временно применяется военное положение».

Она отметила, что ЕС получил гарантии, что временное действие закона истечет, и работа возобновится в ближайшие недели, не сказываясь на избирательных процессах.

Сообщается, что в ходе заседания ЕС заявил о готовности направить на Украину в начале 2019 года миссию по оценке потребностей в оказании помощи регионам.

«Европейский союз будет и впредь внимательно следить за развитием ситуации (в районе Керченского пролива и Азовского моря. – прим. ВЗГЛЯД) и преисполнен решимости действовать надлежащим образом в тесной координации со своими международными партнерами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Совет ассоциации рассмотрел возможности оказания ЕС адресной поддержки Азовскому региону: «ЕС готов принять меры по дальнейшему укреплению своей поддержки, в частности, в интересах пострадавших районов Украины», и «в этом контексте ЕС планирует направить миссию по оценке на Украину в начале 2019 года».

Сообщается также, что ЕС и Украина сообщили о поддержке усилий по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, включая работу нормандского формата.

«Совет ассоциации согласился с необходимостью полного выполнения минских договоренностей всеми сторонами, подчеркнув ответственность России в этой связи. Украина подтвердила свою приверженность минским соглашениям, в связи с чем ЕС приветствовал продление действия закона «Об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей» до конца 2019 года», – говорится в документе.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу, после чего были задержаны у Керченского пролива. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которую организовал Петр Порошенко в преддверии президентских выборов. После инцидента на Украине было введено военное положение.