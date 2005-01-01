Ярош назвал условия нового Майдана

Основатель запрещенного в России «Правого сектора*», депутат Верховной рады Дмитрий Ярош заявил, что поведет людей на новый Майдан, если нынешние власти Украины «сдадутся России на ее условиях».

«В случае капитуляции. Если государство сдадут России на их условиях: в языковой политике, культурной, экономической. В таком случае шины, конечно, уже никто не будет жечь. У людей на руках достаточно всего, чтобы более эффективно действовать. Но это нежелательный вариант, потому что Россия этим снова воспользуется», – заявил он в интервью «Украинской правде».

По его словам, есть целый комплекс «легальных, демократических процедур», которые можно при желании задействовать, однако этим «никто не хочет заниматься, даже из политиков оппозиционных».

«Есть зона комфорта, из которой они не хотят выходить», – заявил Ярош.

В сентябре сенатор Алексей Пушков предположил, что на новый Майдан украинцы могут выйти в случае победы на президентских выборах нынешнего главы государства Петра Порошенко, так как без массовой фальсификации сделать это будет невозможно.