Пушков рассказал о поводе для нового Майдана на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал данные украинского телеканала о том, что только 5% украинцев хотят видеть Петра Порошенко президентом Украины.

«Ставка Порошенко на русофобию, войну в Донбассе, разрыв договора о дружбе и всех связей с Россией оказалась бита», – написал в этой связи Пушков в Twitter.

«Выиграть выборы при таком рейтинге ему может помочь только массовая фальсификация. А это повод для нового Майдана», – добавил он.

Ранее сообщалось, что украинский телеканал провел масштабный опрос, согласно результатам которого только 5% украинцев готовы проголосовать за переизбрание Петра Порошенко на пост президента страны.