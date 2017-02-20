Замечены странности с подписями на украинском томосе

На томосе для так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) отсутствуют подписи почти половины иерархов Константинополя, являющихся членами Синода Вселенского патриархата, сообщают СМИ.

ПЦУ опубликовала текст с подписями членов Синода, в нем не достает сразу пяти фамилий из 12, отмечает «Страна.ua».

Из списка членов Синода отсутствуют подписи митрополита Халкидонского Афанасия, митрополита Деркского Апостола Даниилидиса, архиепископа Американского Димитрия, экзарха Атлантического и Тихого океанов, митрополита Кисамского и Селинского Амфилохия, экзарха Западного Крита, митрополита Прусского Эльпидифора, сообщает издание, которое сверялось с составом синода по сайту Вселенского патриархата.

Вместо этих фамилий в украинском томосе присутствуют пять фамилий иерархов, не входящих, согласно открытым источникам, в Синод Вселенского патриархата.

В ПЦУ и Вселенском патриархате такую замену никак не прокомментировали.

В то же время отмечается, что необходимости в единогласном решении Синода нет, достаточно решения большинства голосов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утверждал, что документ подписали все члены Синода. Об этом же заявляла пресс-служба Константинопольского патриархата.