В Госдуме предложили устанавливать системы газового контроля за счет фонда капремонта

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает возможность установки в многоквартирных домах автоматизированной системы контроля за обеспечением газовой безопасности за счет фондов капитального ремонта.

«Часть 1 статьи 166 Жилищного кодекса дополнить пунктом 7 следующего содержания: установку автоматизированной системы контроля за обеспечением газовой безопасности», – приводит ТАСС текст документа.

Эта статья определяет перечень работ, которые можно выполнить за счет средств фонда капитального ремонта.

Законопроект разработали депутаты Сергей Миронов, Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов, Ирина Гусева. Его разработали для предотвращения случаев утечки и взрывов бытового газа в жилых помещениях.

По мнению депутатов, ужесточение проверок эксплуатации газового оборудования не решить проблему человеческого фактора как причины аварий, а автоматизированные системы контроля позволят оповестить о высокой концентрации бытового газа и автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию. Кроме того, благодаря этому будут своевременно открыты аварийные вентиляционные люки или включена дополнительная вентиляция.

Сейчас в рамках капремонта выполняются работы только по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, за свой счет жильцы не могут позволить установку газовой сигнализации.

Ранее председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты России Артем Кирьянов заявил, что в России могут создать особый орган, который будет контролировать оборудование в квартирах граждан. Идея возникла после взрывов бытового газа в Магнитогорске и в Шахтах Ростовской области.

31 декабря произошел взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске, погибли 39 человек. 14 января в Шахтах взорвался газ жилом доме, обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной.