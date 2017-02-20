С-400 и «Искандер-М» провезут по Петербургу

В параде на Дворцовой площади в Петербурге в честь 75-летия освобождения Ленинграда примут участие боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Парад состоится 27 января. В составе механизированной колонны пройдут дислоцированные в Ленинградской области боевые расчеты новейших ЗРС С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

По Дворцовой площади проедут пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, которые не привлекаются к несению боевого дежурства.

Всего в параде примут участие более 2,5 тыс. военных, около 80 образцов военной и специальной техники. Возглавит колонну танк Т-34, за ним проедут новейшие БМП-3, танки Т-72-Б3, БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», УАЗ, «Тайфун», РСЗО «Торнадо».

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года. Полное ее снятие произошло только спустя год – 27 января 1944 года. За годы блокады погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек. На Нюрнбергском процессе названо число в 632 тыс. погибших.