Порошенко собрался передать Константинополю храм с могилой Юрия Долгорукого

Одной из церквей, которую получит от Киева Константинопольский патриархат в обмен на Томос, станет храм Спаса на Берестове, который примыкает с севера к Киево-Печерской лавре, сообщают украинские СМИ; там похоронен основатель Москвы Юрий Долгорукий.

В субботу возле этого храма был замечен президент Украины Петр Порошенко с главой ПЦУ Епифанием и супругой Мариной. 8 октября экзархи Константинопольского патриархата также посещали храм Спаса на Берестове, сообщает «Страна».

Церковь Спаса на Берестове является одной из самых древних в Киеве, она построена в XI веке. Здесь в 1157 году был похоронен князь Юрий Долгорукий, основатель Москвы. Об этом сообщается в Ипатьевской летописи.

Сейчас храм не используется для службы, в нем 18 лет идет видимость реставрационных работ. Во времена Ющенко на «реставрацию» храма было освоено более 600 тыс. долларов, пишет портал.

В конце декабря стало известно, что Порошенко пообещал патриарху Константинопольскому Варфоломею в обмен на автокефалию. Среди храмов называлось в том числе Межигорье, где располагалась резиденция Виктора Януковича.