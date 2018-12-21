Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России

Американский президент Дональд Трамп похвалился жесткой позицией, которую занимает по отношению к России; лидер Соединенных Штатов при этом выразил надежду, что рано или поздно Москва и Вашингтон смогут поладить.

«Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент», – написал он в Twitter.

В то же время, подчеркнул Трамп, поладить с Россией – «это хорошо». Я всецело надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией», – добавил он.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбирала, почему политика Трампа полностью отвечает национальным интересам России.