Сотрудника Huawei уволили после шпионского скандала в Польше

Концерн Huawei разорвал контракт с сотрудником, задержанным в Польше по подозрению в шпионаже.

«Сотрудник представительства Huawei в Польше Ван Вэйцзин был задержан по личным причинам за нарушение польского законодательства. Данный инцидент оказал негативное влияние на международную репутацию Huawei», – цитирует РИА «Новости» заявление компании.

В результате компания решила «немедленно завершить трудовой контракт» с ним.

В концерне также отметили, что всегда соблюдают нормы и законы страны, в которой ведут деятельность, и требуют этого от своих сотрудников.

В пятницу стало известно, что в Польше по подозрению в шпионаже арестован один директоров отдела концерна Huawei Вэйцзин В. и экс-сотрудник агентства внутренней безопасности (ABW) Польши Петр Д.