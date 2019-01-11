Польша заподозрила в шпионаже сотрудника концерна Huawei

В Польше по подозрению в шпионаже арестован один директоров отдела концерна Huawei Вэйцзин В. и экс-сотрудник агентства внутренней безопасности (ABW) Польши Петр Д.

По информации государственного Польского телевидения, подозреваемые задержаны во вторник сотрудниками ABW. В четверг вечером суд арестовал их на три месяца, передает РИА «Новости».

Мужчины обвиняются в шпионаже против Польши. В их домах прошли обыски. Кроме того, изъяты документы офисах Huawei и фирме Orange, где работал Петр Д.

Арестованные не признают вину и отказываются давать объяснения.

По информации телеканала, заместитель посла КНР в Варшаве попросил у МИД Польши предоставить доступ к арестованному гражданину КНР.

Отмечается, что капитан Петр Д. работал в ABW до 2011 года, он уволился якобы в связи с так называемой инфоаферой, касающейся коррупции при проведении государственных аукционов. Но в отношении него обвинения не выдвигались.

Петр Д. якобы имел доступ к информации о функционировании правительственной системы связи, предполагающей секретную передачу данных первым лицам государства.

В марте 2018 года стало известно, что сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России.