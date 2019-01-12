Киев привал отменить право вето в Совбезе ООН

Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности ООН, заявил постоянный представитель Киева в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко.

Ельченко призвал «найти активную модель участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые стоят перед Украиной, в политическом, сфере безопасности и гуманитарном измерениях».

«Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета безопасности», – заявил Ельченко в статье, опубликованной изданием «Зеркало недели».

Ельченко уверен, что член Совбеза ООН, являющийся участником конфликта, должен быть ограничен в возможности применения права вето по вопросу, в котором он – заинтересованная сторона.

Москва неоднократно подчеркивала, что право вето в Совете Безопасности ООН является одной из основ существующего миропорядка и краеугольным камнем архитектуры организации, без которого она лишится устойчивости.

Ранее не раз звучали предложения изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совбеза права вето. В 2016 году Россия и США совместно выступили против предложения Великобритании и Франции ограничить право вето.