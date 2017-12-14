Россия указала на безответственность призывов к отмене вето в СБ ООН

Право вето в Совете Безопасности ООН является одной из основ существующего миропорядка и краеугольным камнем архитектуры организации, без которого она лишится устойчивости, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Генассамблеи о реформе Совбеза.

Дипломат подчеркнул, что право вето, которым наделены Россия, Великобритания, Китай, США и Франция, «служит важнейшим компонентом ооновской системы сдержек и противовесов, стержневым элементом механизма принятия коллективных решений, стимулирующим членов Совета к поиску компромиссов» и «покушаться на вето недальновидно с политической точки зрения», передает ТАСС.

При этом согласие всех постоянных членов в СБ «не только позволяет достигать договоренности, воплощенные в решениях Совета, но и обеспечивает весомые шансы на их реализацию», отметил российский представитель.

«Обладание правом вето для всех постоянных членов Совета – не только привилегия, сколько, прежде всего, огромная ответственность», – подчеркнул Сафронков, добавив, что отмена вето «может привести к нарушению столь необходимого баланса интересов».

Сафронков также повторил позицию России, согласно которой дополнительные места в СБ должны получить развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Напомним, ранее неоднократно высказывались предложения изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совбеза права вето. В 2016 году Россия и США совместно выступили против предложения Великобритании и Франции ограничить право вето.