Россиян депортировали из Азербайджана за книги с «пропагандой христианства»

Правоохранительные органы Азербайджана депортировали девять россиян за «незаконные религиозные собрания» в одном из домов в Баку, об этом сообщили в местном министерстве внутренних дел.

Сообщается, что при обыске в упомянутом доме правоохранители республики обнаружили и изъяли пять книг религиозной направленности («пропагандирующей христианство»), 113 компакт-дисков и 28 тыс. визитных карточек, передает «Интерфакс».

В отношении россиян был составлен административный протолок, их депортировали из республики.

В конце прошлого года газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему в Азербайджане хотят бороться с русским языком.