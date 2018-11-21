Анатолий Шарий рассказал о планах засудить Порошенко

«Иск, скорее всего, будет подан в Печерский суд Киева. Перспективы я лучше не буду комментировать. Но мы в любом случае должны это сделать», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Анатолий Шарий, поясняя намерение подать иск против президента Украины.

«Я убежден, что судья будет стараться действовать по закону; во всяком случае, я рассчитываю на это» – сказал медиаэксперт Анатолий Шарий.

Напомним, что в пятницу он объявил о решении подать в суд на Петра Порошенко. 10 января президент Украины в ответ на вопрос о преследованиях украинских журналистов, в том числе Шария, заявил: «Анатолий Шарий – не украинский журналист, он работает на Россию».

«Я абсолютно не понял все это, насчет «не украинского журналиста». Если у них есть где-то постановление о лишении меня гражданства, то я бы хотел его увидеть, с удовольствием посмотрел бы», – отметил Шарий.

В своем видеоблоге медиаэксперт пояснил, что юридическим сопровождением иска займется команда юриста Андрея Портнова.

Из слов Шария следует, что подача иска является поводом привлечь внимание к преследованиям, которым администрация Порошенко пытается его подвергнуть. «Потому что мне он (Порошенко) надоел, надоело его окружение, надоели дебильные преследования», – заметил собеседник.

Шарий упомянул, как он выразился, «нездоровую, недоразвитую администрацию президента Украины». Сотрудники этой структуры, по его словам, «постоянно что-то пытаются делать в отношении меня». «Они это пытаются делать тайно, но у них ничего не выходит. Так же, как у них не вышло спрятать свое обращение в суд – о том, чтобы суд им разрешил запросить у Google мое местоположение (что является абсурдом, такого никогда, наверное, не было в мире), – сказал Шарий. – Они помимо этого многие вещи делают. Но просто я впереди них иду, потому что я умнее».