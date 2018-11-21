Шарий решил засудить Порошенко

Медиаэксперт Анатолий Шарий объявил о решении подать в суд на президента Украины Петра Порошенко; поводом для судебного разбирательства блогер назвал утверждение главы украинского государства о том, что Шарий якобы «работает на Россию».

«Я подаю на тебя в суд. И в суде ты будешь рассказывать, на какую Россию я работаю. Будешь рассказывать, почему я не украинский журналист», – заявил Шарий в видеообращении, которое опубликовал на своем YouTube-канале.

Шарий уточнил, что юридическим сопровождением иска займется команда юриста Андрея Портнова.

Блогер добавил, что иногда «надо просто остановиться и извиниться», хотя извинений от Порошенко «за вот эту вот грязную тему» он пока так и не слышал. «Я слышал опровержение от тех, кого ты нанял, а от тебя нет. Я тебя не боюсь, как не боятся тебя ребята, которые будут задавать тебе эти вопросы. (…) Ты не страшный, ты смешной. За свои слова ответишь в суде», – подчеркнул блогер.

10 января Порошенко в ответ на вопрос о преследованиях украинских журналистов, в том числе Шария, заявил: «Анатолий Шарий – не украинский журналист, он работает на Россию».

Добавим, что Шарий последовательно выступает с критикой в адрес украинских властей и в частности самого Порошенко.