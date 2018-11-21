Шарий заявил о готовности Порошенко устроить теракт или техногенную катастрофу

«У Порошенко сдают нервы, поэтому он должен истерично рассказывать о войне, которую он до сих пор никому не объявил. Он может попытаться осуществить что-то совсем плохое вплоть до техногенных катастроф – для того, чтобы выборы не состоялись», – сказал газете ВЗГЛЯД Анатолий Шарий. Так он объяснил слова Петра Порошенко о начале «войны» с Россией.

Медиаэксперт Анатолий Шарий объяснил, почему президент Украины Петр Порошенко в общении с иностранными журналистами говорит о начале «войны» с Россией, хотя на самом деле ни о какой войне официально не объявляется. По его словам, причина в приближающихся выборах президента Украины.

«Запомните мои слова: чем ближе Петр Алексеевич Порошенко будет к выборам, тем больше у него будет истерика. Я опасаюсь, что он пойдет на какую-то серьезную не то что провокацию, а скажем прямым текстом, теракт. Ему же обязательно надо сорвать выборы», – сказал Шарий.

Как пояснил медиаэксперт, согласно социологии, Порошенко уступает другим потенциальным соперникам и не проходит во второй тур. «Он даже не на втором месте. Он идет после Тимошенко (лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко), Зеленского (шоумен Владимир Зеленский) и Ляшко (лидер Радикальной партии Олег Ляшко)», – пояснил эксперт.

По словам Шария, такое положение дел стало не просто серьезной проблемой для президента, а заставляет его волноваться.

«У Порошенко сдают нервы, поэтому он должен истерично рассказывать о войне, которую он до сих пор никому не объявил. Он может попытаться осуществить что-то совсем плохое вплоть до техногенных катастроф – для того, чтобы выборы не состоялись. Это его единственный выход остаться у власти. Порошенко не боится просто потерять власть, он боится потерять все, и активы в том числе», – полагает Шарий.

Как пояснил эксперт, в случае поражения на выборах Порошенко будет некуда выводить свои активы. При этом ему не помогут в США, которые «его фигура давным-давно напрягает». На отсутствие «ума и фантазий» у команды Порошенко указывает и заявление скандального журналиста Аркадия Бабченко, который пригрозил в случае победы Тимошенко на выборах покинуть Украину, на что нардеп Игорь Мосийчук написал в соцсетях «и п***й».

«Поэтому Порошенко, конечно, будет заявлять о войне, о том, что в Чернигов вот-вот войдут войска. То же самое рассказывают идиотские «порохоботы», о том, что завтра будет вторжение...», – отмечает Шарий, добавляя, что остановить Порошенко от провокаций могут только украинские спецслужбы, которые в последний момент могут захотеть сыграть в «свою игру» под нового президента.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о начале «войны» с Россией Порошенко заявил в интервью американскому телеканалу Fox News. Он назвал агрессией действия пограничников, которые задержали в Керченском проливе украинских моряков за вторжение в территориальные вода России. «Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», – заявил президент Украины.

Несколько дней назад в публикации в американской газете The New York Times Порошенко тоже расценивал инцидент в Керченском проливе как начало войны между странами.

Однако несмотря на такие громкие слова официальных заявлений от Киева об объявлении войны не было. В ряде регионов было лишь объявлено о временном введении военного положения.