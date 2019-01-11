В Госдуме задумались о замене пластиковых окон в домах с газовыми плитами

Программа по замене пластиковых окон в домах с газовыми плитами может быть запущена в России после трагедии в Магнитогорске, сообщил источник в Госдуме.

Разработка законопроекта о законопроекта о замене пластиковых окон уже обсуждается, передает Ura.ru со ссылкой на источник.

«Проанализировано множество случаев взрыва газа в жилых домах, в том числе в Магнитогорске. Специалисты пришли к выводам, что разрушений и жертв могло быть меньше. Окна сыграли роковую роль», – сказал он.

Современные герметичные пластиковые стеклопакеты разрушаются тяжелее, чем деревянные. Поэтому нагрузка от взрывной волны может перераспределиться на стены и перекрытия, которые могут обвалиться.

В научно-техническом центре «Взрывоустойчивость» предлагали оборудовать пластиковые окна специальным запорным механизмом, который в случае взрыва легко разблокируется. Но тогда стоимость окон тогда вырастет как минимум в два раза.

Директор Национального оконного союза Сергей Файзиев отметил, что в России множество домов, в которые проведен газ.

«Речь идет о миллиардах рублей. Я сомневаюсь, что государство готово дотировать данную программу», – отметил он.

Ранее в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала прокуратуру пресекать попытки мошенников, вымогающих деньги на замену газового оборудования после трагедии в Магнитогорске.

31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, который привел к обрушению части здания. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Уцелевшую часть дома признали годной для проживания. Жильцам разрушенных подъездов пообещали новые квартиры.