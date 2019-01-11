МИД Украины сказал, где должны голосовать находящиеся в России украинцы

Министерство иностранных дел Украины рекомендовал находящимся в России украинцам голосовать на мартовских президентских выборах по месту регистрации.

«Гражданам Украины, которые временно находятся в РФ и имеют паспорта гражданина Украины (так называемый «внутренний украинский паспорт»), рекомендуем голосовать по месту своей регистрации на Украине», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

31 декабря украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закрыла пять из пяти избирательных участков, которые создавались в России на постоянной основе. Попытки партий «Наши» и «Оппозиционный блок» обжаловать такое решение не увенчались успехом. Верховный суд Украины не стал отменять решение ЦИК о закрытии избирательных участков в России.

Напомним, в этот же день на Украине официально стартовала избирательная кампания, началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

В настоящее время в президентском рейтинге лидируют три кандидата. Действующий украинский президент Петр Порошенко оказался лишь во второй тройке.

Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков заявлял, что на территории Украины россиян не пустили в консульства и посольства для голосования в день выборов президента России.