Стала известна последняя воля Криса Кельми

Музыкант Крис Кельми оставил завещание, в котором попросил развеять его прах над Атлантикой; близкие артиста собираются выполнить его последнюю волю.

Подруга Кельми, поэтесса Маргарита Пушкина, сообщила, что музыканта кремировали и, по его завещанию, прах «будет развеян над Атлантикой», пишет газета «Дни.ру».

Отмечается, что церемония прощания с артистом была закрытой – на ней присутствовали только родственники и близкие друзья Кельми.

Напомним, 63-летний Крис Кельми скончался 1 января после продолжительной болезни.