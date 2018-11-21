Умер Крис Кельми

Скончался российский музыкант Крис Кельми, сообщил представитель морга подмосковного Наро-Фоминска.

Как сообщает РЕН-ТВ, 63-летний Крис Кельми скончался после празднования Нового года в своем доме в деревне Новоглаголево под Москвой. Его нашли без сознания и не смогли спасти.

Канал отмечает, что в последнее время Крис Кельми редко покидал свой дом, у него были проблемы с алкоголем.

Позднее смерть Кельми подтвердили в морге, где находится его тело: «Да, первого числа он (Крис Кельми) поступил… Завтра будет работать судмедэкспертиза, они будут заниматься вскрытием», – передает РИА «Новости».

Напомним, два года назад перед Новым годом Кельми был госпитализирован, ему стало плохо в машине.

«Крис ехал на съемки телепередачи, ему стало плохо. Он госпитализирован», – сообщали информационные агентства со ссылкой на родственницу музыканта.

Сообщалось о проблемах со здоровьем у музыканта.

Крис Кельми (настоящее имя Анатолий Кельми) получил известность как участник групп «Високосное лето», «Автограф» и «Рок-Ателье». С 2000 года выступал сольно. Среди самых известных песен Кельми – «Замыкая круг», «Ночное рандеву», «Усталое такси».