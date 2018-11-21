Криса Кельми решили похоронить без почестей

Бывшая супруга и сын российского музыканта Криса Кельми решили не проводить публичную церемонию прощания с артистом.

По словам братьев музыканта, бывшая жена и сын Криса Кельми приняли решение отказаться от публичной церемонии прощания, несмотря на то, что продюсер Андрей Разин и многие музыканты хотят проводить артиста в последний путь, пишут «Известия».

Ранее брат Кельми Евгений Суслин уже высказывался против непубличных похорон артиста.

Тем временем стала стала известна причина смерти Кельми: вскрытие подтвердило наличие у музыканта цирроза печени. Ранее предполагалось, что причиной смерти певца стала алкогольная зависимость, с которой он боролся несколько лет.

«Вскрытие было проведено. Смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. Там хроническое заболевание. Судебно-медицинский эксперт взял все необходимые анализы, все процедуры были проделаны. С сердцем тоже были проблемы», – рассказал «СтарХиту» источник в морге, куда было доставлено тело артиста.

63-летний Крис Кельми скончался 1 января.